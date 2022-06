Tir distrugge una tubatura: il getto d’acqua inonda la strada al Laurentino Stava attraversando una galleria quando ha danneggiato una tubatura idrica: il getto dell’acqua inonda la strada.

A cura di Beatrice Tominic

Un getto d'acqua è esploso dall'asfalto verso l'ora di pranzo di oggi, giovedì 9 giugno 2022, alle ore 13.30 nel mezzo di via dell'Acqua Acetosa Ostiense, nel quadrante più a sud ovest della città di Roma. Quello che si sono trovati sotto ai loro occhi gli agenti della polizia locale non appena giiunti sul posto sembrava assomigliare un vero e proprio geyser, il getto d'acqua che sgorga in una stretta colonna tipico delle terre islandesi.

A provocare questa situazione nella capitale, è stato un tir che ha danneggiato una conduttura idrica: il danneggiamento in breve tempo, ha provocato una grossa perdita. La quantità di acqua uscita fuori dai tubi è stata davvero ingente: la strada, come appare dalla foto in alto, oltre ad essere stata bagnata sotto al punto di origine del getto d'acqua è stata in parte sommersa da grosse pozzanghere che hanno fatto da specchio agli alberi intorno.

Secondo i primi rilievi, l'autoarticolato sarebbe attraversato un sottopassaggio ignorando i cartelli che segnalavano il divieto di passaggio ai mezzi più alti di 4 metri: lo stesso mezzo, per questa ragione, è rimasto anche incastrato nella galleria mentre la stava percorrendo.

L'intervento e le strade chiuse

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che, avendo subito notato l'ingente perdita d'acqua, hanno provveduto a disporre la chiusura di alcuni tratti di strada, fra cui quello fra via Pontina e via Cristoforo Colombo in direzione via Cristoforo Colombo e lo svincolo in uscita dalla via Pontina su via Acqua Acetosa Ostiense direzione via di Decima. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i tecnici di Acea per iniziare i lavori necessari ad aggiustare le tubature.