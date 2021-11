Tifosi svizzeri rubano un cartello segnaletico stradale e lo nascondono nel loro bed&breakfast Sei giovani tifosi svizzeri sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.

A cura di Enrico Tata

Rubano un cartello della segnaletica stradale e lo portano nella casa vacanze dove alloggiano. Sono sei giovani tifosi svizzeri, di età compresa tra i 28 e i 31 anni, a Roma per assistere la partita di calcio Italia-Svizzera, che si è giocata ieri allo stadio Olimpico. Adesso sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto e dovranno rispondere dell'accusa di furto aggravato. Stando a quanto ricostruito, i sei ragazzi hanno staccato un palo della segnaletica stradale completo di segnale e lo hanno portato nel loro bed&breakast in corso Vittorio Emanuele II. Il titolare della struttura per turisti ha visto la strana scena attraverso una telecamera di sorveglianza interna e ha deciso di contattare immediatamente il 112. I carabinieri intervenuti sul posto hanno recuperato il palo (risultato rubato da Corso Rinascimento, una strada del centro storico di Roma che collega piazza Navona proprio con corso Vittorio Emanuele II) e hanno denunciato i sei giovani tifosi svizzeri. La segnaletica rubata è stata affidata alla polizia locale di Roma Capitale.

La partita Italia-Svizzera finita 1-1

La partita tra Italia e Svizzera in programma allo stadio Olimpico di Roma è finita 1-1. Era un incontro della penultima giornata di qualificazione al mondiale di Qatar 2022, gruppo C. Jorginho ha sbagliato un rigore, il terzo di fila, al 90esimo minuto. Un gol che avrebbe portato gli azzurri a chiudere al primo posto il girone. Sarà invece decisiva l'ultima partita con l'Irlanda del Nord. Per la Svizzera ha segnato Widmer e per l'Italia ha segnato Di Lorenzo.