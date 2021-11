Tifosi della Lazio accoltellano un supporter della Salernitana prima della partita Un tifoso della Salernitana è stato aggredito e accoltellato nelle vicinanze dello Stadio Olimpico di Roma prima della partita con la Lazio. Soccorso e medicato al pronto soccorso, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Stando a quanto si apprende, i responsabili sarebbero alcuni ultras biancocelesti.

A cura di Enrico Tata

Un tifoso della Salernitana è stato aggredito e accoltellato nelle vicinanze dello Stadio Olimpico di Roma prima della partita con la Lazio. Stando a quanto si apprende, i responsabili sarebbero alcuni ultras biancocelesti. Un uomo, che si trovava in compagnia di altri tifosi campani, è stato ferito alla coscia con un coltello. Soccorso e medicato al pronto soccorso, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.

La polizia ha rintracciato i presunti aggressori

La polizia ha rintracciato e fermato le automobili dei presunti aggressori e sono tuttora in corso accertamenti per verificare le posizioni di chi era a bordo. Fra questi c'era anche un tifoso sottoposto a Daspo. Il Daspo, acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive, ha l'obiettivo di contrastare le aggressioni violente negli stadi e nei palazzetti.

La partita: Lazio-Salernitana 3-0

La partita in programma all'Olimpico è stata vinta dalla squadra biancoceleste con il punteggio di 3-0. I gol nel primo tempo sono stati segnati da Ciro Immobile (31′) e Pedro (36′). Nel secondo tempo ha segnato Luis Alberto al 69′. "C'è stata una crescita nell'applicazione, nella determinazione e nell'espressione del gioco. Questa però è una continuità di breve periodo, noi dobbiamo averne una di lungo periodo. Sembriamo in crescita anche nella fase difensiva. Nelle ultime 4 partite abbiamo preso 4 gol: a Bergamo, dove li subiscono tutti, e a Marsiglia. I progressi in difesa mi sembrano evidenti, davanti siamo sempre stati pericolosi, diamo sempre l'impressione di poter segnare", il commento dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.