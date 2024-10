video suggerito

Tiberio Timperi contro i cantieri a Roma: “Una via crucis, sarebbe gradita risposta del Campidoglio” Timperi si è lamentato su Instagram dei lavori sull’Olimpica, il tratto di tangenziale compresso tra Cassia e Salaria, dove sono in corso lavori per la realizzazione di uno spartitraffico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tiberio Timperi si è lamentato su Instagram dei lavori sull'Olimpica, il tratto di tangenziale compresso tra Cassia e Salaria, dove sono in corso lavori per la realizzazione di uno spartitraffico. Ha scritto il conduttore Rai: "Via Olimpica. Traffico. Una via Crucis. Da mesi restringimenti di carreggiata nel tratto Cassia/Salaria in previsione del Giubileo. Dietro le barriere nessun operaio e nessun lavoro. Solo erbacce. Senza alcuna polemica sarebbe gradita una risposta dal Campidoglio".

Si tratta di un cantiere a cura dell'Anas per la realizzazione di uno spartitraffico sull'Olimpica. A causa di questi lavoro, per esempio, è stata prevista una chiusura notturna di entrambe le carreggiate l'8, il 9 e l'11 ottobre su via del Foro Italico, nel tratto tra Salaria e Tor di Quinto. Per il momento e fino al termine dei lavori, sarà attivo un restringimento di carreggiata, come si vede nella fotografia postata da Timperi su Instagram.

Anche lo scorso luglio il popolare presentatore si era lamentato del traffico e dei cantieri per il Giubileo. In quell'occasione aveva scritto: "Auto, van e bus che giocano a tetris, i turisti attraversano infiascandosene di semafori e strisce, mentre i pattini e scooter fanno il pelo ai parafanghi. 20 minuti per meno di un chilometro. I vigili che servirebbero a disciplinare e regolare il flusso, sono 500 metri più avanti, sotto l’albero (difficile dargli torto) all’incrocio tra Lungotevere Sassia e via di Porta Cavalleggeri".

