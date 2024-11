video suggerito

“Ti ammazzo e porto via il bambino”: 21enne manda foto con la pistola alla compagna, arrestato Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia di Terracina con l’accusa di maltrattamenti e minacce nei confronti della compagna. Le violenze si sono intensificate quando è nato il bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Fondi con l'accusa di maltrattamenti e minacce nei confronti della sua ex compagna. A denunciarlo è stata proprio la ragazza, che non ne poteva più di essere umiliata e picchiata dal 21enne, che dava in escandescenze per ogni motivo. All'ennesimo episodio di violenza è andata al commissariato di Terracina e ha raccontato tutto quello che stava passando ai poliziotti, che hanno avviato immediatamente le indagini.

La ragazza ha raccontato che aveva conosciuto l'ex compagno nel 2021. Inizialmente le cose andavano bene, la relazione procedeva in modo normale. A un certo punto però, il 21enne è drasticamente cambiato nei suoi confronti, ha cominciato a insultarla, minacciarla e picchiarla. Le violenze sono arrivate a essere fuori controllo con la nascita del figlio della coppia, avvenuta nel 2022. Più volte il 21enne l'ha minacciata di morte, puntandole il coltello alla gola, ordinandole di non parlare e dicendole che le avrebbe portato via il bambino. L'ultimo episodio qualche giorno fa, quando l'ha picchiata talmente forte da farla finire in ospedale, dove è stata dimessa poi con una prognosi di otto giorni. Subito dopo le ha mandato una foto in cui si ritraeva con una pistola: una chiara minaccia di morte, che l'ha spinta ad andare dalla polizia e denunciarlo.

In casa del ragazzo i poliziotti hanno trovato una pistola scacciacani senza tappo rosso, che nella foto sembrava quindi vera. Trovato riscontro al racconto della vittima, lo hanno arrestato e messo agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.