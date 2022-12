Testaccio, ritrovato un coniglio morto all’ingresso di un’agenzia immobiliare: indagini in corso Non appena ritrovato il corpicino del coniglio appeso all’ingresso dell’agenzia immobiliare, è stata allertata la polizia: al vaglio le riprese delle videocamere di sorveglianza.

A cura di Beatrice Tominic

Piazza Testaccio (Google Maps)

È stato rinvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022, appeso alla serratura di un'agenzia immobiliare nel quartiere romano di Testaccio, nel quadrante a sud ovest della capitale. È qui che, appeso e legato con un cavo alla serratura, è stato trovato il corpicino di un coniglietto morto. Sul macabro ritrovamento, segnalato in serata da Castelli Notizie.it, sta adesso indagando la polizia.

Le indagini in corso sul ritrovamento

Non appena rivenuto il corpicino della bestiola, sul luogo del ritrovamento sono subito arrivati i poliziotti. Una volta raggiunta l'agenzia immobiliare, hanno aperto immediatamente le indagini per scoprire il motivo per cui è stata lasciata la carcassa dell'animaletto e per cercare di rintracciare l'autore del macabro gesto. Per riuscire a fare luce sul caso nel più breve tempo possibile gli agenti, oltre ad ascoltare le dichiarazioni di chi lavora nell'attività, sono entrati in possesso dei filmati registrati dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona: la speranza è quella di riuscire ad ottenere qualche informazione in più tramite le immagini riprese dai dispositivi.

La reazione di titolari e dipendenti dell'attività

Sul caso si sono già espressi anche titolari e dipendenti dell'attività commerciale, un'agenzia immobiliare, che sembrano non avere dubbi: "Propendiamo per una bravata o uno scherzo di cattivo gusto", hanno spiegato. Come hanno, infatti, sottolineato non hanno avuto contrasti con avventori o con il vicinato della sede. "Non ci viene in mente nulla di anomalo, considerando i buoni rapporti con i clienti con cui interagiamo".