Testaccio, rissa tra parenti per l’eredità durante il funerale: carabinieri e polizia sul posto L’episodio è avvenuto a Roma, davanti la chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio. Una donna si è sentita male ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.

A cura di Natascia Grbic

Botte da orbi ieri a Roma, davanti alla chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio. Due fazioni di una famiglia che aveva appena seppellito un'anziana parente, si sono picchiate subito dopo la fine del funerale. Una scena che ha sollevato moltissima indignazione tra il parroco e i residenti che si sono trovati ad assistere alla scena, increduli per quanto stava avvenendo. Sul posto sono giunte pattuglie di polizia e carabinieri per separare i litiganti, che hanno continuato a picchiarsi anche con le forze dell'ordine presenti. Si è reso necessario anche l'intervento di un'ambulanza: una delle donne presenti al funerali, vedendo la scena, ha accusato un malore, accasciandosi a terra per il dispiacere.

Litigano per l'eredità dopo il funerale: lo sdegno dei residenti

A scatenare la lite in famiglia sembra siano state questioni legate all'eredità. Vecchi dissapori e astio non sono rimasti sepolti nemmeno in un'occasione così tragica, venendo fuori con tutta la loro violenza. Una volta portato il feretro dell'80enne fuori la chiesa, due uomini hanno cominciato a discutere su chi avrebbe ereditato la casa. Entrambi erano convinti di avere l'esclusiva sulla proprietà, e così gli animi si sono accesi: hanno cominciato a urlarsi contro e in breve tempo sono passati alle mani, dandosele di santa ragione davanti a tutti. Un comportamento che ha suscitato forte sdegno tra i residenti del quartiere che hanno assistito alla scena, e che infatti non hanno esitato a commentarla sui social. "Il parroco era sconvolto – scrive un residente – Una situazione surreale nei confronti del defunto, della situazione e della Chiesa".