Test del Dna su unghie di Matteo, trovato in coma a Colli Aniene: potrebbe identificare l’aggressore La Polizia Scientifica ha prelevato del materiale sotto le unghie di Matteo Valentini: il giovane ha una mano rotta, potrebbe essersi difeso da un’aggressione.

A cura di Natascia Grbic

La Procura di Roma ha inviato gli agenti della Polizia Scientifica al Policlinico Umberto I per prelevare il tessuto sotto le unghie di Matteo Valentini, il giovane di vent'anni trovato in fin di vita a Colli Aniene. A riportarlo è Leggo, in un articolo a firma di Emilio Orlando. Gli investigatori vogliono comparare il Dna presente sotto le unghie del ragazzo con il materiale genetico presente nella banca dati delle forze dell'ordine, per vedere se appartiene a qualche pregiudicato con cui Matteo potrebbe aver avuto un litigio. Il ragazzo potrebbe aver tentato di difendersi da un'aggressione dato che è stato trovato con la mano rotta. Al momento però, complice anche il fatto che nessuno – nemmeno tra i suoi amici che si trovavano poco distante – ha visto nulla, ciò che gli è accaduto è ancora un mistero.

Matteo Valentini è ricoverato in coma farmacologico al Policlinico Umberto I di Roma. Il ragazzo non si è ancora svegliato: a questo punto potrebbe essere l'unico in grado di fare luce su quanto accaduto la notte del 9 aprile. Il ventenne aveva passato la serata a parco Tozzetti con gli amici, poi poco dopo l'una ha deciso di tornare a casa. L'aggressione si è consumata tra l'una e un quarto di notte e l'una e ventidue, ora in cui è arrivata la prima chiamata al 118 per segnalare una persona a terra. Due le ipotesi al vaglio degli inquirenti: o il giovane è stato investito da una macchina, oppure è stato aggredito da qualcuno. Dalle telecamere di sorveglianza analizzate non sono emersi veicoli sospetti però. Più probabile che qualcuno lo abbia picchiato. Gli amici però, hanno dichiarato agli inquirenti che non hanno visto o sentito nulla, nonostante l'amico sia stato ritrovato a 300 metri da loro. Hanno spiegato di aver solo visto l'arrivo dell'ambulanza, ma di non aver immaginato fosse arrivata per soccorrere Matteo.