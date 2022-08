Terrorizza l’ex a cui non doveva avvicinarsi, arrestato 19enne: la giovane in un luogo protetto Per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie, invece l’ha raggiunta nella casa dove vivevano.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, raggiungendola e costringendola a lasciare l'abitazione in cui viveva: è successo a Fondi, in provincia di Latina dove il ragazzo, un giovane di appena 19 anni, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza del comune, dopo una fuga rocambolesca.

Secondo quanto imposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, Giorgia Castriota, il 19enne doveva lasciare l'abitazione in cui viveva la coppia e restare a distanza dalla moglie. Il ragazzo, invece, si è opposto al provvedimento e non soltanto ha raggiunto la ragazza, sua coetanea, ma l'ha costretta ad abbandonare l'abitazione. Il 19enne, però, in quella circostanza, era già riuscito a scappare quando sono arrivati gli agenti.

La caccia al giovane

A seguito dei fatti, su segnalazione della Polizia di Fondi, il gip Castriota ha emesso un nuovo provvedimento cautelare nei confronti del 19enne e ha accolto la richiesta degli agenti e ha ordinato l'arresto del ragazzo. Così gli agenti del commissariato di Fondi si sono attivati per rintracciare il ragazzo che, nel frattempo, si era rifugiato in una struttura fatiscente. È lì che gli agenti lo hanno trovato. Ma quando gli hanno chiesto di seguirli in commissariato, è salito velocemente sul tetto dello stabile e si è lanciato dall'altra parte, iniziando la sua fuga.

L'inseguimento e l'arresto

Gli agenti hanno immediatamente iniziato l'inseguimento nelle vicine campagne, con folta vegetazione e numerosi recinzioni e muretti per separare le diverse proprietà. Una volta raggiunto, il ragazzo si è divincolato e ha provato a scappare nuovo, finché non è stato ammanettato e trasportato nella volante, in sosta a quasi un chilometro di distanza.

Per questa ragione, il 19enne è stato anche deferito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nei prossimi giorni sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia da parte del giudice: nel frattempo si trova agli arresti domiciliari. La ragazza, invece, è stata trasferita in un luogo sicuro dove vivrà protetta e lontana da eventuali future azioni violente da parte del marito.