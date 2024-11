video suggerito

Terribile schianto frontale ad Aprilia: tre feriti, uno grave elitrasportato al San Camillo di Roma Scontro frontale questa mattina ad Aprilia. Tre feriti, di cui uno grave: trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Schianto frontale ad Aprilia, in provincia di Latina, dove due automobili si sono scontrate nella prima mattina di oggi, giovedì 28 novembre 2024. L'impatto fra le due automobili, che viaggiavano in direzioni opposte, è stato molto violento: sono rimaste ferite tre persone, una gravemente elitrasportata a Roma.

Lo schianto ad Aprilia stamattina: l'incidente ad Aprilia

Lo schianto è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 28 novembre 2024, ad Aprilia, in provincia di Latina, poco prima delle ore 8. Le due automobili, una Smart e una Toyota Yaris, viaggiavano in direzione una opposta all'altra lungo la via Apriliana. È stato un attimo: i due veicoli si sono scontrati uno contro l'altro. A bordo della Smart soltanto il conducente, un ragazzo, mentre sulla Toyota Yaris una coppia. Ad avere la peggio, il giovane che si trovava alla guida della Smart, completamente distrutta nella parte anteriore dopo l'impatto, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

L'arrivo dei soccorsi e la strada chiusa

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati, oltre ai soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente, la ricostruzione della dinamica dello schianto e la gestione della viabilità della strada, che è rimasta chiusa per circa due ore.

Trasportato ferito in codice rosso al San Camillo

Subito dopo lo schianto sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati in breve tempo gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono occupati dei feriti. Le due persone che si trovavano a bordo della Toyota Yaris sono state trasportate in ambulanza nel vicino ospedale di Aprilia.

Per il ragazzo al volante della Smart, invece, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il giovane è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso e trasferito a Roma, all'ospedale San Camillo, dove è stato accolto nel triage del pronto soccorso con un codice rosso.