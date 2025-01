video suggerito

Terribile schianto fra due auto ad Aprilia: feriti una mamma col bimbo piccolo e un uomo, sono gravi Incidente frontale ad Aprilia: dopo lo scontro, una si schianta contro un muro. Tre feriti, fra cui un bimbo piccolo, soccorsi in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura ad Aprilia, dove nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, è avvenuto un terribile incidente frontale fra due automobili. Le due macchine si sono schiantate frontalmente mentre stavano viaggiando lungo via della Riserva Nuova, alle porte della cittadina in provincia di Latina. Tre le persone rimaste ferite nello scontro: un uomo e una donna insieme a suo figlio, un bimbo piccolo.

L'incidente in via Riserva Nuova ad Aprilia

Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio 2024, alle porte del comune di Aprilia, in provincia di Latina, in via della Riserva Grande. Le due automobili stavano viaggiando in direzione opposta quando si sono scontrate. Le automobili, come racconta qualche testimone che è passato lungo la strada dopo lo scontro, apparivano quasi completamente distrutte.

Il terribile schianto è avvenuto frontalmente. L'ipotesi è che una delle due, probabilmente, stesse girando per entrare in una proprietà privata quando è sopraggiunta l'altra macchina. L'allarme è scattato immediatamente, subito dopo il fortissimo impatto. Sul posto sono subito arrivati, non appena giunta la segnalazione, gli agenti della polizia Locale che hanno svolto i rilievi, gestito la viabilità della zona e messo in sicurezza l'area del Comando di viale Europa.

Come stanno le persone ferite: fra loro anche un bimbo piccolo

Oltre ai caschi bianchi, sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che si sono precipitato sulle tre persone rimaste ferite nel violento impatto. Le condizioni dei feriti, madre e bimbo piccolo compresi, sono apparse piuttosto gravi e sono state giudicate con un codice rosso. Per questa ragione tutti e tre sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, dislocati fra le strutture sanitarie di Anzio, Nettuno e Città di Aprilia.