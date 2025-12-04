Terribile schianto a Roma, auto travolge e uccide un 67enne alla Borghesiana: indagini in corso

Terribile schianto a Roma dove un’automobile ha travolto e ucciso un pedone di 69 anni. Il conducente è stato sottoposto ai test di rito, indagini in corso.

Terribile schianto a Roma, nella periferia est della capitale, nel quartiere della Borghesiana, dove un'automobile ha investito un pedone. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, in via Fontana Candida, all'altezza del civico 296.

Un'automobile stava viaggiando lungo la strada quando ha travolto e ucciso un pedone di 67 anni. Sul posto sono arrivati i caschi bianchi e sono scattate le indagini.

Tragico schianto a Roma: incidente mortale alla Borghesiana

Come anticipato i fatti sono avvenuti lo scorso 3 dicembre 2025 a Roma, nella serata di ieri, nel quartiere della Borghesiana. Un'automobile stava viaggiando lungo via Fontana Candida quando, una volta raggiunta l'altezza del civico 296, ha investito un pedone. La macchina, una Dacia Duster, era guidata da un uomo di 69 anni.

L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dello schianto sono subito arrivati i caschi bianchi con le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenuti sul posto. Il conducente dell’auto è stato accompagnato presso il Policlinico Tor Vegata per gli esami alcolemici e tossicologici di rito e gli agenti hanno aperto le indagini. Si resta in attesa dei risultati degli esami di rito: spetta ai caschi bianchi, invece, ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Chi è la vittima dell'incidente mortale alla Borghesiana

Non appena avvenuto l'incidente, mentre arrivavano sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, è apparso chiaro che per il sessantasettenne investito non ci fosse più niente da fare. L'uomo è morto poco dopo essere stato travolto dall'automobile. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, se si trovasse a bordo strada o se stesse attraversando. Sconosciuta per il momento resta anche l'identità della vittima: sappiamo che si tratta di un uomo e che aveva 67 anni.