video suggerito

Terribile schianto a Marino, scontro fra auto e minicar: grave un ragazzo di 16 anni Incidente a Marino fra Mercedes e una minicar, ad avere la peggio il ragazzo alla guida di quest’ultima, un sedicenne trasportato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si trovava alla guida della sua minicar quando c'è stato un terribile schianto con una Mercedes. Ad avere la peggio proprio lui, un ragazzo di 16 anni trasportato d'urgenza prima all'ospedale dei Castelli Romani ad Ariccia e poi trasferito d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Lo scontro è avvenuto in via Nettunense, all'altezza del chilometro 2+150, davanti al distributore di carburante alla Castelluccia.

L'incidente sulla Nettunense: cosa è successo

Il terribile scontro è avvenuto ieri, nel pomeriggio di martedì 22 ottobre 2024. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del comando di Marino, intervenuti sul posto con un'ambulanza del 118, le due automobili si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo e le due vetture sono andate quasi completamente distrutte.

La dinamica dello scontro non è ancora chiara, ma i caschi bianchi stanno lavorando al caso per cercare di comprendere con precisione l'accaduto. Nel frattempo, oltre a svolgere i rilievi del caso e ad occuparsi della gestione della viabilità sul posto (con la chiusura della strada fino alle ore 23 e ripercussioni sul traffico della zona), hanno posto sotto sequestro i due veicoli. Gli agenti stanno inoltre cercando di raccogliere le testimonianze di automobilisti e passanti che si trovavano sul luogo dello scontro quando è avvenuto il terribile incidente. Si tratta di un punto di passaggio, anche per i tanti negozi che si trovano nella zona.

L'arrivo dei soccorsi: come sta il 16enne

Oltre ai caschi bianchi, sul posto come anticipato sono arrivati anche gli operatorio del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno subito soccorso il giovane nella minicar, apparso fin dal primo momento in condizioni critiche. Dopo averlo trasportato all'ospedale dei Castelli, dove i medici gli hanno curato gravi lesioni fra cui un ematoma alla testa, è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Ferito anche il conducente della Mercedes: fortunatamente le lesioni riportate non comunque meno gravi rispetto a quelle dell'adolescente.