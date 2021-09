Terribile incidente sulla Pontina: si ribalta un’automobile con dentro quattro bambini Terribile incidente nella notte sulla Pontina, coinvolte due automobili. A bordo di una macchina c’erano quattro bambini, ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito in modo grave. I residenti: “Ragazzi il boato è stato forte!! Sembrava che fosse caduto un aereo…. arrivano ambulanze anche”. E ancora: “Abito a 800 metri in linea d’aria dalla pontina… sembrava un razzo che precipitava!”.

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente sulla via Pontina che poteva finire in tragedia. Fortunatamente, però, le conseguenze si sono rivelate non gravi, nonostante un'automobile si sia ribaltata. A bordo c'erano quattro bambini, che erano partiti da Genova insieme ai genitori. Nell'altra macchina coinvolta nello scontro viaggiava soltanto il conducente. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.30 al chilometro 37 della statale Pontina in direzione di Latina, tra Ardea e Aprilia. L'impatto, stando a quanto si apprende, è stato violentissimo, tanto che su Facebook un utente ha scritto: "Da casa un boato tremendo… arrivato ora i pompieri sulla pontina… che succede?". Un altro: "Ragazzi il boato è stato forte!! Sembrava che fosse caduto un aereo…. arrivano ambulanze anche". E ancora: "Abito a 800 metri in linea d’aria dalla pontina… sembrava un razzo che precipitava!!!" Addirittura le due automobili sono state trovate dai soccorritori a distanza di 70 metri l'una dall'altra, con una delle due completamente ribaltata al centro della carreggiata.

La testimonianza: "Un'Alfa Giulietta correva a 200 chilometri all'ora"

Un altro utente ha raccontato: "Un mio collega si trovava li, una Giulietta lo ha sorpassato a 200 all'ora ed ha preso in pieno una vettura davanti con una famiglia dentro". Come detto, all'interno dell'automobile c'erano quattro bambini, papà e mamma. Hanno riportato tagli e contusioni, ma nessuno è rimasto ferito gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e i sanitari del 118, che hanno soccorso tutti i feriti e li hanno accompagnati d'urgenza in ospedale.