Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave Paura nel Frusinate dove nel pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro fra due auto. Uno dei due veicoli ha poi travolto una donna, è grave.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Stavano viaggiando attraverso le strade del Frusinate, quando c'è stato l'incidente. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, fra due auto. Una delle due, poi, ha travolto una donna. Ora si trova in condizioni gravi. Il veicolo ha concluso la sua corsa ribaltandosi e finendo in un fossato. L'allarme è scattato immediatamente.

Grave incidente nel Frusinate, cosa è successo

Lo schianto, come anticipato, è avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio 2025, nelle strade del Frusinate. Le due automobili che si sono scontrate, si sono schiantate l'una contro l'altra all'incrocio fra la via Casilina, che porta nel comune di Fiuggi e la via Monti Lepini, all'altezza della rotatoria di Brunella, in direzione Madonna della Neve, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

Il terribile incidente è iniziato con questo primo scontro, un tamponamento fra due automobili. L'impatto fra le due deve essere stata piuttosto violento, tanto che l'automobile tamponata non si è fermata dopo lo scontro. La macchina, invece, ha continuato a muoversi spinta dall'impatto. Il veicolo tamponato è quindi finito prima sul marciapiede della via Monti Lepini, dove ha travolto una donna che stava passeggiando in quel momento ferendola gravemente, poi si è ribaltato ed è finito in un fossato, dove si trovava un negozio. L'allarme è scattato immediatamente.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi: come sta la donna travolta

Non appena è stato chiaro cosa fosse appena accaduto, sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul luogo dello schianto sono arrivati, non appena allertati, gli agenti della polizia locale del luogo per svolgere i rilievi dopo il sinistro e per gestire la viabilità della strada, all'incrocio. Oltre a loro sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che, una volta sul posto, si sono precipitati verso la donna travolta e l'hanno soccorsa, trasportandola in ospedale. Secondo le prime informazioni, si troverebbe in condizioni critiche.