Terribile incidente in galleria sul raccordo a Roma: auto si ribalta, donna estratta dalle lamiere

Paura in strada a Roma, dove si è verificato un terribile incidente d’auto nelle ore scorse. Sul posto sono arrivati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto una donna rimasta intrappolata nelle lamiere.

L’automobile ribaltata nell’incidente.

Paura questa mattina, mercoledì 13 agosto 2025, sulla capitale dove, all'interno della galleria Appia del Grande Raccordo Anulare dove due automobili si sono scontrate. L'allarme è scattato in mattinata, verso le ore 8, subito dopo lo schianto fra le due vetture.

L'incidente nel Grande Raccordo Anulare: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti questa mattina, alle ore 8 circa di mercoledì 13 agosto 2025, quando due automobili si sono scontrate all'interno della galleria Appia del Grande Raccordo Anulare. Si tratta di un'Audi TT e una Fiat Panda Cross che si sono schiantate nella corsia interna. L'impatto è stato fortissimo.

Schianto sul Gra: come stanno le persone coinvolte

Ad avere la peggio è stata proprio la Fiat Panda Cross. Dopo il violento impatto l'automobile si è ribaltata. Al suo interno, al volante, si trovava una donna rimasta intrappolata nelle lamiere della macchina. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, dopo l'arrivo della segnalazione in sala operativa che ha mandato sul luogo del terribile incidente la squadra 12A del Tuscolano II.

I pompieri, raggiunta l'automobile ribaltata, si sono messi immediatamente al lavoro per liberare la donna rimasta intrappolata fra le lamiere, all'interno dell'automobile ribaltata. Una volta portata all'esterno, l'hanno poi affidata agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 arrivati nel frattempo con un'ambulanza. La donna, fortunatamente, sembra che non abbia riportato ferite molto gravi.

Incidente in galleria Appia, chiuso un tratto del raccordo

Mentre medici e infermieri prestavano le prime cure alla donna rimasta ferita, sono state messe in sicurezza le due vetture con distacco delle batterie. Non appena si è verificato l'incidente si sono formate code all'interno del raccordo, nel tratto compreso fra Appia e Aurelia, in direzione sia Ardeatina che Aurelia. Il traffico è rimasto bloccato: alle ore 9.35 si contavano almeno sei chilometri di fila. Ora, invece, si sta tornando alle condizioni regolari.