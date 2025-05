video suggerito

Terribile incidente a Marino, crolla il solaio di una scuola in costruzione: almeno 7 operai feriti Paura ai Castelli Romani, dove il solaio di una scuola in costruzione è crollata mentre erano in corso i lavori. Feriti gli operai che si trovavano al suo interno, elitrasportati d’urgenza a Roma. Alcuni sono gravi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cantiere a Santa Maria della Mole dove sono rimasti feriti gli operai.

Paura a Marino, ai Castelli Romani, in , zona Santa Maria delle Mole nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025. Il solaio di una nuova scuola in costruzione è crollato mentre erano in corso i lavori, in via Fratelli Bandiera. Non appena avvenuto il terribile incidente è scattato l'allarme. A rimanere feriti gli operaio che si trovavano al lavoro, rimasti schiacciati nel crollo. Secondo le prime stime, si tratterebbe di almeno sette persone. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori. Elitrasportato a Roma il lavoratore in condizioni più critiche.

Incidente sul lavoro a Marino: cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Marino, alle porte della capitale, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025. I fatti, come anticipato, sono avvenuti ai Castelli Romani, nella zona di Santa Maria della Mole. Gli operai erano al lavoro quando il solaio della scuola in costruzione è crollato, travolgendo sette di loro. L'allarme è scattato immediatamente.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati, oltre agli amministratori locali, gli agenti della polizia locale di Marino, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, sul posto a partire dalle 15.40 circa. Sul luogo del crollo sono arrivati anche i pompieri del comando di Roma che stanno ancora intervenendo in Via Fratelli Bandiera angolo via Ciro Menotti.

Leggi anche Come sta la bimba di 6 anni rimasta gravemente ferita nel terribile schianto frontale a Roma

I vigili del fuoco sono arrivati con diverse squadre e il funzionario di guardia per il crollo parziale di un solaio in costruzione, grande 12 x 18 m, all'interno di un cantiere edile. Nel frattempo sono in corso anche gli accertamenti da parte dei soccorritori per stabilire le cause del crollo.

L'arrivo dei soccorritori: come stanno gli operai feriti

In breve tempo sono arrivate anche le prime ambulanze che hanno preso in carico gli operai feriti, tutti di età compresa fra i 30 e i 50 anni. Per uno di loro, il più grave, è stato chiesto l'intervento di elisoccorso. Una volta a bordo dell'eliambulanza è stato trasportato d'urgenza a Roma, nel vicino policlinico di Tor Vergata.

Articolo in aggiornamento