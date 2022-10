Terremoto a Montefiascone, magnitudo 2.7: scossa sentita dalla popolazione Paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa a Montefiascone di questa notte. I residenti dei Comuni della provincia di Viterbo in prossimità dell’epicentro dicono di averla sentita “forte e chiaro”.

A cura di Alessia Rabbai

Una scossa di terremoto si è verificata a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il fenomeno è avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre. Come si legge sul sito dell'Istituto nazionale di Geofisca e Vulcanologia (Ingv) la lieve scossa, di magnitudo 2.7, è avvenuta precisamente alle ore 3:04 con epicentro 3 chilometri a Nord-Est di Montefiascone, nel Viterbese, con una profondità registrata di 10 chilometri. L'epicentro si trova esattamente a 7 chilometri da Celleno, 9 km da Bagnoregio, 10 km da Marta, Lubriano e Bolsena, 11 km da Capodimonte, 13 km da Civitella D'Agliano e Graffignano, 15 km da Vitorchiano e Porano, 16 km da Castiglione in Teverina, 17 chilometri dal capoluogo di provincia Viterbo e da Castel Giorgio, 18 km da Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Piansano, Valentano, Orvieto, 19 km da Baschi, Bomarzo, Grotte di Castro e Latera.

La scossa a Montefiascone è stata avvertita tra la popolazione

La scossa di terremoto nel Viterbese di stanotte è stata avvertita tra la popolazione. Divese persone l'hanno infatta segnalata sui social network, con commenti nel quali spiegano di averla sentita. Alcuni spaventati sono scesi in strada a notte fonda. Su Facebook il sindaco di Bagnoregio Luca Profili ha pubblicato un post, avvisando la popolazione di essere in contatto con la Prefettura di Viterbo: "Qualora qualcuno avesse ravvisato danni a persone o cose, mi contatti". I residenti nei gruppi Facebook dei vari Comuni del Viterbese che si trovano in prossimità dell'epicentro commentano di aver sentito la scossa "forte e chiro" e di essere stati svegliati. Da quanto si apprende la paura è stata tanta, ma fortunatamente al momento non si segnalano danni a persone o cose.