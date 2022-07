Termini, tenta rapina in minimarket e aggredisce la proprietaria: le stacca un dito a morsi Ha provato a derubare un minimarket in via Giolitti, ma la titolare reagisce. Le stacca un dito a morsi e scappa: rintracciato dalla polizia.

A cura di Beatrice Tominic

È successo tre sere fa in via Giolitti, verso le ore 21.30: durante una rapina in un supermarket a pochi passi dalla stazione Termini. È qui che un uomo, durante il tentativo di rapina, ha aggredito la titolare dell'esercizio commerciale, mordendole un dito, fino quasi a staccarglielo. A seguito dell'aggressione l'uomo è fuggito a piedi e ha fatto perdere le sue tracce nella confusione: soltanto qualche ora dopo è stato individuato dagli agenti della polizia ancora nella zona della stazione, fra via Marsala e via Giolitti. Adesso dovrà rispondere di tentata rapina aggravate e di lesioni gravi.

L'aggressione

L'uomo è entrato nel negozio e ha tentato dimandare a segno una rapina: la titolare, una volta scoperte la sua intenzione di derubare i soldi dalla cassa, ha reagito per impedirglielo. È stato allora che l'uomo, che poi si è scoperto essere un cittadini brasiliano, uno dei senza fissa dimora che vivono nei pressi della stazione Termini, ha risposto attaccando la donna come poteva, mordendole un dito con forza e violenza, quasi fino a staccarglielo dalla mano.

L'arrivo dei soccorsi

La donna è riuscita a inseguire il ladro fuori dal negozio e poi, a seguito del morso, è svenuta con il dito ancora insanguinato. Grazie all'aiuto di alcuni passanti, che poi hanno fornito la descrizione dell'uomo agli inquirenti per riuscire ad individuarlo, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul luogo della rapina sono arrivati subito gli agenti della polizia che, dopo aver ascoltato alcuni passanti che si trovavano poco distanti dal negozio al momento del tentato furto, si sono messi alla ricerca dell'uomo. Oltre a loro anche gli operatori del 118 che hanno portato la donna in ospedale e, con qualche punto di sutura, le hanno curato la ferita.