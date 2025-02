video suggerito

Tentò di investire Don Coluccia a Tor Bella Monaca: Sergio Del Prete condannato a 3 anni di carcere Sergio Del Prete, l'uomo che ad agosto 2023 tentò di investire Don Antonio Coluccia, è stato condannato a tre anni di carcere per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

A cura di Natascia Grbic

È stato condannato a tre anni di carcere Sergio Del Prete, l'uomo di 31 anni che nell'agosto 2023 provò a investire Don Coluccia, il prete "anti spaccio". Per lui il pubblico ministero aveva sollecitato una condanna a quattro anni. L'episodio avvenne durante una delle cosiddette ‘passeggiate della legalità' in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Inizialmente Del Prete era accusato di tentato omicidio, poi derubricato a lesioni personali, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata, capi d'imputazione che invece sono rimasti. In quell'occasione Del Prete fu ferito a un braccio da un colpo di pistola sparato da un agente della scorta di Don Coluccia: fu portato al Policlinico Casilino per le cure del caso e poi arrestato. Dati i suoi precedenti penali, era stato trasferito in carcere.

Chi è Sergio Del Prete

Sergio Del Prete non è un nome nuovo alle forze dell'ordine. Con alle spalle vari precedenti penali prima dell‘aggressione a Don Coluccia, fu arrestato due mesi dopo per essersi scagliato contro due agenti della Polizia Locale che lo avevano sorpreso a rubare delle biciclette. Tempo dopo, alcuni condomini di un palazzo al Prenestino lo trovarono mentre con un piede di porco stava provando a entrare in un appartamento. In quell'occasione fu massacrato di botte dai residenti, solo l'arrivo della polizia lo salvò dal linciaggio.