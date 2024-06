video suggerito

Tentato omicidio suicidio a Grottarossa: accoltella sua moglie e si uccide, salvata da un vicino Un vicino ha soccorso per primo la 50enne accoltellata dal marito a Grottarossa in attesa dei carabinieri. L’uomo ha accoltellato sua moglie durante una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri nell'abitazione di Grottarossa

L'uomo trovato impiccato ieri a Grottarossa, un cinquantasettenne dello Sri Lanka, ha cercato di uccidere sua moglie a coltellate, prima di uccidersi. I carabinieri nelle ore successive ai tragici fatti, che si sono consumati nel quadrante di Roma Nord, hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. All'origine dell'accoltellamento c'è stata un'accesa discussione, che è degenerata in poco tempo. L'uomo improvvisamente ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito più volte la consorte, provocandole ferite tali da mandarla in ospedale. A soccorrerla e salvarla sarebbe stato un vicino di casa, che è intervenuto per primo in suo aiuto. La donna, soccorsa con l'ambulanza in codice rosso e trasportata al Policlinico Agostino Gemelli, fortunatamente non rischia di morire. Ha riportato ferite a mano e zigomo, diversamente da quanto reso noto in un primo momento.

Moglie ferita e marito impiccato

I carabinieri a Grottarossa

La chiamata ai carabinieri è arrivata poco prima delle ore 14 di mercoledì 26 giugno. Quando i militari della stazione Tomba di Nerone e della Compagnia Roma Trionfale sono giunti nell'abitazione in via Castel Cellesi, hanno visto la donna, una cinquantenne originaria dello Sri Lanka, con ferite d'arma da taglio a mano e zigomo. All'interno dell'appartamento hanno trovato il marito impiccato. Partite le indagini coordinate dalla Procura i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Un vicino di casa soccorre la donna accoltellata

A soccorrere per primo la donna accoltellata è stato un vicino di casa, che ha udito delle urla provenire dall'abitazione. Prima si è accorto della lite e poi ha sospettato che fosse accaduto qualcosa di più grave. Vedendola ricoperta di sangue e temendo che fosse stato proprio suo marito a farle del male, l'ha portata al sicuro, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono giunti all'indirizzo indicato però, l'uomo non apriva la porta e non rispondeva alle richieste dei militari. Entrando lo hanno trovato morto.