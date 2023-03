Tentato femminicidio a Roma, donna trovata in strada ricoperta di sangue: accoltellata dal compagno La donna, una 40enne di origini cubane, è stata trovata in strada dai carabinieri. Il compagno è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di quarant'anni è stata trovata in strada completamente ricoperta di sangue e con due ferite da taglio all'addome. La scena è avvenuta a Roma in via Fruschelli, tra Decima e Tor di Valle. Ad accoltellarla il compagno, un 36enne trovato nella loro abitazione in stato di forte alterazione psicofisica e per questo portato in ospedale. La donna è stata portata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è stata ricoverata e sottoposta a un'operazione d'urgenza. L'uomo, invece, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno visto la donna in evidente stato di difficoltà e gravemente ferita. Diverse le chiamate arrivate al 112, con l'arrivo dei carabinieri subito dopo sulla scena, insieme a un'ambulanza del 118. Dalle parole della donna sono riusciti a capire che il compagno si trovava a casa e che era stato lui a ferirla. Sono quindi andati subito nella loro abitazione, poco distante, dove hanno trovato l'uomo in stato totalmente alterato.

Fermato con non poca difficoltà, il 36enne è stato portato in ospedale e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. In casa è stato trovato anche il coltello usato per ferire la donna: l'uomo non aveva cercato né di nasconderlo né di pulirlo, tanto che era ancora sporco di sangue.

La donna, ancora ricoverata al Sant'Eugenio, non è fortunatamente in pericolo di vita e ha davanti a sé una lunga degenza. Ha denunciato il 36enne, che ora si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da capire se quello avvenuto l'altro giorno sia il primo episodio di violenza verso la compagna oppure l'ultimo di una lunga serie.