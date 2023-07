Tenta di stuprare una donna nel bagno della stazione: 48enne condannato a 4 anni e 4 mesi Ha tentato di stuprarla nel bagno della stazione di Orte. A processo, il 48enne è stato condannato a 4 anni e 4 mesi e a pagare la provvisionale di 10mila euro.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha seguita fino al bagno e, una volta denudato, ha provato a costringerla a procurargli del sesso orale. È successo alla stazione di Orte. La donna, che è riuscita a scappare soltanto dopo averlo colpito nelle parti intime, ha immediatamente avvisato gli agenti della polizia ferroviaria, che sono riusciti a bloccare e ad arrestare l'uomo che provava a scappare nel piazzale della stazione. A processo l'aggressore, un quarantottenne, condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione con le accuse di tentativo di stupro, violenza privata e le lesioni riportate dalla donna del Tribunale di Viterbo, come riporta l'edizione locale de il Messaggero.

La vicenda

I fatti si sono svolti lo scorso 10 settembre ai danni di una donna di 49 anni. L'uomo, un anno meno di lei, l'ha seguita fino al bagno della stazione. Ha iniziato a muovere la maniglia per aprire la porta del bagno. Pensava fosse una donna. Quando ha aperto per uscire, l'ha spinta di nuovo in bagno ed è entrato, chiudendo a chiave. "Aveva i pantaloni slacciati ed era già denudato. Mi picchiava in testa. Ho iniziato a gridare, ma ero sola: l'ho colpito forte nelle parti intime e sono riuscita a scappare". Ha poi raccontato alla polizia.

Il processo

Per quanto avvenuto nel bagno della stazione, l'uomo di 48 anni è andato a processo. Nei suoi confronti il pm ha chiesto 4 anni mezzo: "La violenza sessuale non è stata consumata, ma le prove sono solide: ho chiesto la condanna per il tentativo di stupro, violenza privata e le lesioni riportate dalla donna".

Nell'ultima udienza la difesa ha spiegato che l'imputato soffre di intossicazione alcolica cronica e ha chiesto una perizia psichiatrica: questa proposta, però, è stata respinta. Ed è arrivata la sentenza, che sarà pubblicata fra 90 giorni. Tutti i capi d'accusa sono stati accolti: il 48enne è stato condannato a 4 anni e 4 mesi. Dovrà inoltre pagare una provvisionale di 1omila euro.