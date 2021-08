Tenta di rubare un furgone aziendale, nella fuga investe un operaio: arrestato 32enne L’uomo è stato portato nelle celle di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo. L’accusa è di rapina impropria, rischia da cinque a dieci anni di carcere. Nessuna grave conseguenza fortunatamente per il custode, investito mentre tentava di sventare il furto. L’allarme è stato dato da un operaio.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pomezia con l'accusa di rapina impropria. Nel corso della scorsa notte si è introdotto in un'azienda tipografica di Pomezia, cercando di rubare un furgone aziendale. Dopodiché ha tentato la fuga, pensando forse che data l'ora nessuno lo avrebbe notato. E invece in quel momento c'era il custode nell'azienda, che ha assistito alla scena e ha visto l'uomo mettersi alla guida del furgone per portarlo via. Ha così deciso di intervenire, provando a fermarlo. Non c'è però riuscito: anzi, il 32enne lo ha investito, scappando poi via a tutta velocità con il mezzo. Un gesto, quello dell'uomo, che ha rischiato seriamente di creare gravi danni al guardiano, che per pura fortuna non ha riportato gravi ferite dall'impatto col mezzo pesante.

Ruba un furgone, rischia fino a 10 anni di carcere

L'allarme è stato dato da un altro operaio, che quando ha sentito le grida d'aiuto del custode è corso da lui per prestargli il primo soccorso. E così l'uomo ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia. Il 32enne non era andato lontano e i militari sono riusciti a fermarlo poco dopo che aveva imboccato l'uscita dell'azienda. Lo hanno ammanettato e portato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa del rito direttissimo dato l'arresto in flagrante. A causa della rapina, rischia dai cinque ai dieci anni di carcere e una multa da 927 a oltre 2mila euro. Nessuna conseguenza fortunatamente per il custode che, nella fuga dell'uomo, è stato investito dal furgone. A parte il forte spavento, non ha riportato ferite gravi.