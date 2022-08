Temporale a Roma, tombini ostruiti e strade allagate: l’acqua entra in condomini e negozi Bomba d’acqua sul quadrante a nord est della capitale: in breve tempo le strade del quartiere di Montesacro si sono allagate.

A cura di Beatrice Tominic

La strada allagata e la pioggia nell’atrio di un condominio, foto da Reporter Montesacro

A partire dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 agosto, sulla zona a nord est della capitale si è abbattuto un forte temporale. La bomba d'acqua che si è abbattuta sul quartiere di Montesacro, nei territori del III Municipio, sono state di breve durata, ma davvero molto intense. In poco più di dieci minuti la forte pioggia ha spostato cumuli di foglie, fango e rifiuti che hanno bloccato i tombini, allagando le strade, come è accaduto in via Monte Cervialto e via di Val Melaina. E sui social c'è chi commenta: "Manca la manutenzione. Questo autunno cosa succederà?".

Gli allagamenti colpiscono case, negozi e pista ciclabile

In breve tempo per la pioggia violenta i tombini sono rimasti ostruiti e intere strade si sono allagate, rallentando il traffico come è accaduto, ad esempio, in via delle Isole Curzolane all'altezza dell'incrocio con via Giovanni Conti. Problemi anche in via Monte Cervialto dove, all'altezza del civico 151, ad allagarsi in breve tempo è stata la pista ciclabile mentre, nella già citata via Melaina, i proprietari dei negozi al piano terra si sono armati di scope e rastrelli per evitare che la pioggia, entrata nei locali, potesse apportare danni gravi. Stesso destino è toccato anche agli atri dei palazzi dove, come si vede in foto, i condomini si sono dovuti organizzare con secchi e scope per far uscire l'acqua: nei casi più critici, per le persone è stato impossibile sia entrare che uscire dal palazzo di casa propria.

Soprattutto in questi casi si è rivelato necessario l'intervento dei gruppi di volontari della protezione civile, in particolare della NSA Protezione Civile OdV e FUKYO OdV Protezione Civile, che hanno aiutato le persone rimaste coinvolte in questi episodi meno fortunati e hanno provveduto a liberare le strade allagate.