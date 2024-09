Tempesta di vento e pioggia a Latina, allagamenti a Nettuno: maltempo si dirige sul basso Lazio Violenti temporali e vento fortissimo sul litorale del basso Lazio nella mattina di oggi, giovedì 5 settembre. Attesi forti temporali nel primo pomeriggio anche a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nubifragio a Nettuno – foto Telegram

Una tempesta di vento e pioggia si sta abbattendo nella prima mattinata di oggi, giovedì 5 settembre, a Latina e si sta dirigendo verso il basso Lazio. Tutto il litorale a Sud di Roma è stato colpito da un potente fronte di maltempo in arrivo dal mare. A Nettuno si registrano diversi allagamenti, come si vede nella foto in alto.

Temporali previsti anche nel pomeriggio, allerta a Roma

Nel pomeriggio di oggi, stando a quanto sostengono i meteorologi, è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. I temporali dovrebbero aumentare di intensità sia sul litorale laziale, ma anche sulla città di Roma. La Capitale potrebbe essere colpita da un forte nubifragio intorno all'ora di pranzo.

Per oggi, giovedì 5 dicembre, la Protezione civile ha diffuso un'allerta gialla valida su tutto il territorio del Lazio.

Il violento nubifragio di martedì a Roma

Il violento temporale che si è abbattuto martedì, con oltre 80 millimetri di pioggia caduti nel centro storico in poco più di un'ora, ha causato disagi e allagamenti in tutta la città. Il sindaco Gualtieri ha spiegato che grazie alla prevenzione (raccolta foglie e pulizia caditoie) si sono evitati guai ben peggiori.