Taxi, dopo 4 anni ripartono i controlli a Fiumicino. Onorato: “Basta truffe ai turisti” Dopo oltre quattro anni sono ricominciati i controlli da parte degli agenti della polizia di Roma Capitale contro il fenomeno dell’abusivismo di taxi e Ncc all’aeroporto di Fiumicino. L’assessore al Turismo: “Basta illegalità. Decoro, legalità e servizi performanti. Questa è l’immagine di Roma che vogliamo diffondere”.

A cura di Enrico Tata

“Vogliamo accogliere al meglio i turisti che arrivano nella nostra città e tutelare i romani. Basta truffe, basta illegalità. Decoro, legalità e servizi performanti. Questa è l’immagine di Roma che vogliamo diffondere". Così l'assessore al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, annunciando la ripartenza, dopo oltre quattro anni, dei controlli da parte degli agenti della polizia di Roma Capitale "contro l'odioso fenomeno dell'abusivismo di taxi e Ncc" all'aeroporto di Fiumicino. Su richiesta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza gli agenti hanno ripreso a controllare i "procacciatori di corse". "Ne siamo estremamente soddisfatti. Proprio dal Comitato infatti è scaturita l’idea di un tavolo interforze in grado di coordinare le iniziative e monitorarne gli effetti. Il potenziamento delle attività di vigilanza da parte degli agenti in borghese sta dando i suoi frutti e rientra in un’operazione di ripristino della legalità. Le cose stanno finalmente cambiando, vogliamo voltare pagina”, ha dichiarato ancora l'assessore.

Il 24 febbraio consiglio straordinario su crisi turismo

L'Assemblea Capitolina si riunirà il prossimo 24 febbraio, dalle ore 10 alle ore 14, per una seduta straordinaria sulla "Crisi del turismo a Roma", allargata ad esponenti istituzionali e rappresentanti del settore.

"Con questo consiglio straordinario, Roma recupera la centralità che merita. La partecipazione di tutti i livelli istituzionali, dei rappresentanti di tutte le categorie economiche del turismo e dell’indotto in un confronto pubblico e aperto sarà l’occasione per individuare insieme le risposte concrete che Roma aspetta. Di fronte a una crisi eccezionale servono misure straordinarie. Per questo abbiamo chiesto ed ottenuto l’impegno di tutte le istituzioni per mettere in campo risposte concrete a sostegno del settore turistico e dell’indotto. Vogliamo impedire la svendita delle imprese del settore e salvaguardare i livelli occupazionali", ha dichiarato l'assessore Onorato. In questi giorni abbiamo raccontato la crisi di diversi grandi hotel della Capitale: allo Sheraton sono stati stati licenziati 164 dipendenti e ieri anche l'hotel Ambasciatori Palace di via Veneto ha annunciato la chiusura.