video suggerito

Tartaruga liuto trovata morta ad Ostia: specie rara nel Mediterraneo e la più grande al mondo Nel mare di Ostia l’assistente bagnante Stoian Alin ha trovato un esemplare di tartaruga liuto morta. Si tratta di una specie rara nel Meditarraneo e la più grande esistente al mondo. Probabilmente ha ingerito della plastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'esemplare di tartaruga liuto trovata morta ad Ostia

Una tartaruga è stata trovata morta in mare ad Ostia. A ritrovare la carcassa intorno alle 16 di ieri pomeriggio, mercoledì 19 giugno, è stato Stoian Alin, assistente bagnante della spiaggia libera attrezzata Bahia Beach di Ostia. Non si tratta di una comune Caretta caretta, ma è un raro esemplare di tartaruga liuto (Dermochelys coriacea) molto difficile da trovare nel Mediterraneo e la più grande specie di tartaruga esistente al mondo. Per tartarughe si intendono, chiariamo, le specie marine, mentre per testuggini sono quelle terrestri e d'acqua dolce. Probabilmente è morta a causa della plastica o delle reti da pesca.

"Mai vista una tartaruga così grande ad Ostia"

A Fanpage.it Stoian ha raccontato l'avvistamento: "Era un turno di lavoro come gli altri e stavo osservando il mare. Improvvisamente una strana sagoma galleggiante ha attirato la mia attenzione e ho guardato meglio con il binocolo per capire di cosa si trattasse, ma non riuscivo a vedere bene. Così per sicurezza mi sono avvicinato. Era una tartaruga marina enorme, grossa praticamente quanto il pattino e purtroppo già morta. Ho subito avvertito la capitaneria di porto. Non mi era mai capitato di vederne una così grande ad Ostia".

"Specie molto rara nel Mediterraneo"

Per saperne di più sul particolare ritrovamento Fanpage.it ha chiesto informazioni ad un'esperta: "La tartaruga liuto è la più grande specie di tartaruga esistente al mondo – spiega la biologa marina Gabriella Motta, che lavora nel Santuario internazionale dei Cetacei Pelagos, dove si fanno escursioni per l'avvistamento di balene, delfini e altri animali – Un aspetto interessante è che alla nascita è lunga circa 5 centimetri, mentre gli esemplari adulti possono raggiungere 3 metri e 600 chili di peso. Ha un carapace bruno e presenta delle creste longitudinali, completamente diverso rispetto alla Caretta caretta, ossia la tartaruga comune, che vive abitualmente nel Mediterraneo. È un animale nuotatore molto veloce, che può vivere più di sessant'anni. Nel Mediterraneo è una specie dalla presenza cosiddetta occasionale, è dunque molto raro. La minaccia degli animali acquatici, come in questo caso delle tartarughe marine, è che nutrendosi di meduse le scambiano purtroppo spesso per i rifiuti di plastica, ingerendoli".