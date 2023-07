Tarquinia, due bambini fanno il bagno e rischiano di annegare: salvati dal bagnino Ha notato i bimbi annaspare in un punto dove l’acqua era più alta e li ha riportati a riva. Nel pomeriggio dello stesso giorno, ha salvato due ragazzi ubriachi che erano andati verso il largo.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono allontanati durante un bagno, hanno trovato una buca e, scoprendosi in acque profonde, hanno iniziato ad annaspare. I ragazzini si trovavano a circa 15- 30 metri dalla battigia, in un punto in cui tirava la corrente: il bagnino non ha esitato e si è tuffato in acqua, riuscendo a portare a riva e salvando i bambini.

Il salvataggio dei due bambini

È accaduto sul litorale di Tarquinia, in una spiaggia libera della zona di Sant'Agostino, nel tratto di spiaggia in cui lavora come bagnino il diciannovenne Melvin Ragasa. I fatti si sono svolti nella mattinata di domenica 2 luglio. È stato il primo intervento del bagnino. A raccontare a Tusciaweb.it quanto accaduto è stato Pizzala, responsabile lifeguard compagnia del mare area tirrenica Montalto-Pescia Romana. Per il bagnino diciannovenne, però, si è trattato solo dei primi due salvataggi della giornata.

Nel pomeriggio il salvataggio di due ragazzi ubriachi

L'intervento si è rivelato il primo dei due della giornata, nella quale ha salvato in tutto quattro persone. Nel tardo pomeriggio, verso le 18, lo stesso bagnino e una sua collega sono dovuti intervenire per salvare due ragazzi. Li hanno notati guardando con il cannocchiale: i due ragazzi giovani hanno iniziato ad allontanarsi sempre di più, arrivando ad una distanza dalla battigia di 180-250 metri. I due bagnini sono intervenuti con il pattino e hanno chiamato in loro soccorso anche i bagnini degli stabilimenti vicini.

Una volta raggiunti i due ragazzi, si sono resi conto che si trovavano in uno stato di alterazione dovuto all'alcool. Li hanno riportati a riva e hanno fatto rapporto alla capitaneria di porto che ha raggiunto la spiaggia, intervenendo in tempi brevissimi.