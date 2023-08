Tarano, bimbo cade da 4 metri di altezza: soccorso in eliambulanza ha un trauma cranico È finito in ospedale con un trauma cranico un bambino di 10 anni caduto da 4 metri di altezza a Tarano nel Reatino. Stava imitando il padre nel potare una pianta.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di preoccupazione per i genitori di un bambino di dieci anni rimasto ferito dopo una caduta da quattro metri d'altezza. I fatti si sono verificati nella mattinata di oggi, giovedì 17 agosto, a Tarano, Comune di poche centinaia di abitanti in provincia di Rieti. Data la giovane età del ferito e la dinamica dell'accaduto è stato necessario il trasporto in ospedale con l'elicottero. Non è chiaro come sia precipitato, secondo le informazioni apprese è caduto dalla tettoia di un'abitazione e a seguito dell'impatto ha riportato un trauma cranico. Come riporta Il Messaggero, pare che stesse in compagnia del padre, il quale era impegnato nella potatura di una pianta. Forse il bambino per imitarlo si è arrampicato e la porzione di copertura del tetto che era sotto di lui ha ceduto, lasciandolo cadere nel vuoto. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma per fortuna non è stato così. Il piccolo infatti è finito in ospedale ma non è in pericolo.

Sono stati attimi concitati per i famigliari, subito è partita la chimata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento, per un bambino ferito. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario con l'eliambulanza, che ha preso in carico il piccolo e lo ha trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Atterrato nel nosocomio romano il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato un trauma cranico, fortunatamente non rischia di morire. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, che hanno svolto gli accertamenti e ascoltato i genitori del piccolo per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.