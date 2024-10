Tamponamento a Fiumicino in via dell’Aeroporto: 4 veicoli coinvolti, code e rallentamento

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Paura oggi a Fiumicino, nel viadotto dell'Aeroporto: quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento all'altezza di via Montgolfier. La presenza dei veicoli su strada sta provocando forti rallentamenti, soprattutto in uscita da Isola Sacra. Nella zona si stanno formando lunghe code di traffico, anche all'altezza di via Coni Zugna, via della Scafa e le altre vicine.

Tamponamento a Fiumicino, cosa è successo

L'incidente si è verificato nella mattina di oggi, martedì 8 ottobre 2024, a Fiumicino, in via dell'aeroporto. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Subito dopo lo scontro, i mezzi sono stati costretti a fermarsi per aspettare l'arrivo degli agenti e lo svolgimento dei rilievi del caso. Da quel momento, lungo la strada, si sono presto sviluppate lunghe code di automobili ferme a causa del traffico.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia locale di Fiumicino che hanno iniziato a svolgere i rilievi necessari e a gestire la viabilità della zona.

Fortunatamente, mentre i caschi bianchi stanno valutando le condizioni della strada, dell'incidente e dei veicoli, non è stato necessario richiedere l'intervento degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Secondo le prime stime, infatti, non ci sarebbero feriti fra gli occupanti dei veicoli.

Le file di traffico dopo il tamponamento

A causa della presenza dei veicoli in strada, però, non hanno tardato a formarsi lunghe code di automobili. Il traffico è ancora rallentato su entrambe le direzioni, sia verso Fiumicino che all'uscita della località di mare.