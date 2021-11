Tamponamento a catena su via Pontina: 19 auto coinvolte, 7 i feriti Questa notte un tamponamento a catena è avvenuto sulla via Pontina in ingresso nella capitale. Nel maxi incidente sono state coinvolte diciannove automobili e sette persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale. Gli agenti della Polizia Locale hanno lavorato tutta la notte ai rilievi.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Un maxi tamponamento è avvenuto interno a mezzanotte e mezza su via Pontina alle porte di Roma. Nell'incidente a catena sono rimasti coinvolti 19 veicoli e sono rimaste ferite sette persone, fortunatamente nessuna in modo grave. Il tratto di strada interessato è stato chiuso per consentire prima le operazioni di soccorso con l'arrivo di diverse ambulanze sul posto, che hanno trasportato i feriti in ospedale, e successivamente i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.

La dinamica del tamponamento a catena su via Pontina

Sul posto, all'altezza del chilometro 17,900 di via Pontina sono intervenuti gli agenti del Gruppo Intervento Traffico e dell'IX Gruppo Eur della Polizia Locale, che hanno lavorato quasi tutta la notte per rilevare i danni ai veicoli e ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Ripristinata la sicurezza della sede stradale la Pontina è stata riaperta al traffico veicolare.

Incidente mortale sull'A1 tra Valmontone e Colleferro

Un grave incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8.00 tra l'uscita per Valmontone e lo svincolo per Colleferro sull'autostrada A1 in direzione di Napoli. Qui si sono scontrati un mezzo pesante e una vettura. Nel sinistro ha perso la vita una persona e un'altra è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con code fino a quattro chilometri e il traffico che è stato deviato per alcune ore sulla via Casilina. La normale circolazione è stata ripristinata solo dopo il termine delle operazione di soccorso e la rimozione dei veicolo coinvolti.