Talenti, rapinano una donna con lo spray al peperoncino: tre arresti, due sono ragazzini di 15 anni La donna è stata rapinata fuori da un supermercato a Talenti, due dei tre aggressori sono minorenni. Il maggiore è in carcere, i ragazzini in comunità.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 34 anni e due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato perché accusati di aver rapinato una donna. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 21.30 a Talenti, tra via Ugo Ojetti e viale Jonio: vittima della rapina, una donna che era appena uscita dal supermercato. Secondo quanto raccontato dalla signora, che ha chiamato poi disperata il figlio per dirgli cos'era successo, i tre l'hanno avvicinata, le hanno spruzzato dello spray urticante in faccia e l'hanno rapinata. Un gesto violentissimo, con la donna che non riusciva più né a vedere né a respirare, e che l'ha spaventata moltissimo. Subito dopo la rapina, ha chiamato il figlio, e lui ha chiamato le forze dell'ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti sono arrivati a via Ugo Ojetti intorno alla mezzanotte, dopo essere stati chiamati dal figlio della donna. Il ragazzo ha raccontato di essere stato chiamato dalla madre verso le 21.30, e che era stata rapinata da queste tre persone con lo spray urticante. Subito sono partite le indagini, e non c'è voluto molto affinché gli agenti rintracciassero i responsabili. Due sono ragazzi giovanissimi, di 15 e 16 anni, l'altro un uomo adulto, di 34. La vittima li ha riconosciuti, tutti e tre sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I due minorenni sono stati portati in comunità, il 34enne in carcere. Nessuna conseguenza grave fortunatamente per la donna rapinata, che non ha riportato lesioni permanenti a causa dello spray urticante. Nonostante il dolore e lo spavento, si riprenderà abbastanza in fretta.