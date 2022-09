Sylvester Stallone nella capitale, la visita ai Musei Vaticani e la foto con la maglia della Roma Sylvester Stallone arriva a Roma, posa in foto con una maglietta personalizzata della Roma e poi visita i Musei Vaticani.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo twitter dell’A.S. Roma.

Un cuore giallo, uno rosso e la scritta "Sly": questo il tweet che ha pubblicato l'A.S. Roma nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre. Sylvester Stallone, arrivato nella capitale per promuovere la nuova serie che lo vede protagonista, Tulsa King, per Paramount plus, ha posato tenendo fra le mani una maglietta della Roma, personalizzata con il numero 12 e il suo nome. La prima visita di Sly, non appena arrivato nella capitale, a differenza di Russell Crowe che ha visitato l'interno del Colosseo, è stata ai Musei Vaticani.

La visita ai Musei Vaticani

"Ore 8:30 Musei Vaticani Così presto già un'emozione fortissima", questo il tweet di una delle persone che oggi stanno lavorando all'interno dei Musei Vaticani. Pubblicato nella mattina di oggi, il breve commento è correlato dal selfie scattato con l'attore statunitense che ha prestato il volto a personaggio come Rocky Balboa e Rambo. La prima tappa, come per altri volti noti di Hollywood, è stato all'interno dei musei di Città del Vaticano per una visita privata.

La somiglianza con il personaggio dipinto da Raffaello

Fra le opere che sono ospitate nei Musei Vaticani c'è anche un'opera dipinta da Raffaello Sanzio, Le Virtù e la Legge, in cui da tempo turisti e turiste hanno notato la presenza di un personaggio che, almeno secondo loro, assomiglierebbe proprio a Sylvester Stallone.

Il personaggio dipinto da Raffaello Sanzio che secondo i turisti assomiglierebbe a Sylvester Stallone.

"Propongo di cambiare titolo a questo grande capolavoro ed intitolarlo, giustamente credo, "Sylvester Stallone a spasso nel tempo", ha scritto nel 2017 un utente condividendo la foto del personaggio su Facebook. "Forse un avo?", chiede un'altra. "Le persone vedono Gesù nei toast e la Madonna nei cespugli – scrive in inglese un turista – Oggi io ho visto Sylvester Stallone in un'opera di Raffaello in Vaticano".