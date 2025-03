video suggerito

Svelato il mistero del selfie di Lucio Corsi a Latina: la foto diventa virale, ma non è come sembra Lucio Corsi e il selfie in piazza Quadrato a Latina: dopo meno di una settimana, il post ottiene due milioni e mezzo di visualizzazioni.

A cura di Beatrice Tominic

Lucio Corsi a Latina. Foto dal gruppo "Sei di Latina se…"

"Lucio Corsi è tornato a Latina per salutare alcuni suoi amici. Prima di rientrare in Toscana si è scattato un selfie nella sua adorata piazza del Quadrato". Un paio di righe di testo e una foto che raffigura il cantautore maremmano condivise da un utente anonimo sono bastate per mandare in tilt un intero gruppo Facebook a pochi giorni dall'ultima serata di Sanremo. Oltre 28mila le interazioni e 1100 commenti in cui c'è chi conferma di averlo incontrato e di essersi fatto firmare un autografo.

Lucio Corsi a Latina: la storia del selfie pubblicata online

La foto, pubblicata in "Sei di Latina se…" è bastata per mandare in tilt un intero gruppo Facebook e, in poco meno di una settimana, ha raggiunto due milioni e mezzo di visualizzazioni. La curiosità fra i cittadini del capoluogo pontino ha iniziato ad avere il sopravvento. "Si tratta davvero di Lucio Corsi?", si sono chiesti alcuni. Altri, invece, hanno subito compreso che si trattava di un fotomontaggio. "Non può essere vero, non ci sono buche nella foto", ha commentato qualcuno ironicamente.

Il "selfie" di Lucio Corsi a Latina, foto dal gruppo Facebook "Sei di Latina se…"

La sorpresa: "Era un fotomontaggio, ma noi ti aspettiamo a braccia aperte"

A poco meno di una settimana dalla pubblicazione del fotomontaggio, è stato uno degli amministratori del gruppo a prendere la parola, sorpreso dall'inaspettato successo del post. "Tra tante notizie drammatiche serve un po' di leggerezza. E allora vorrei segnalarvi che il post su Lucio Corsi a Latina (sì, signora era proprio un fotomontaggio, non la prenda male) ha varcato notevolmente i confini della nostra bolla latinense raggiungendo addirittura 2,5 milioni di visualizzazioni – ha scritto in un post dedicato – Non so come, non so perché, ma è andata così, come potete vedere nello screen che allego".

L'auspicio di vedere il cantautore, che si è posizionato secondo al Festival di Sanremo e che si esibirà prossimamente all'Eurovision, aggirarsi per il capoluogo pontino resta forte.

"Ovviamente aspettiamo Lucio Corsi in carne ed ossa per farla davvero questa foto in piazza del Quadrato – continua a scrivere speranzoso – Chissà…"