“Suo figlio ha travolto una bimba che sta morendo”: anziana dà soldi e gioielli a falso avvocato Due uomini hanno chiamato un’anziana fingendosi un carabiniere e un avvocato, per la truffa del finto incidente. Sono stati bloccati dai veri militari perché stavano correndo troppo con la macchina.

A cura di Natascia Grbic

Hanno chiamato una signora anziana fingendosi carabinieri, dicendole che il figlio era stato arrestato per aver investito una donna e la sua bambina, in fin di vita. Per farlo uscire dal carcere, dove sarebbe stato in pericolo, la donna avrebbe dovuto pagare. E così uno dei due si è presentato presso la sua abitazione, fingendosi un avvocato, e prendendo tutto quello che poteva. Soldi, oro, gioielli: poi è scappato raggiungendo il complice, credendo di averla fatta franca.

Così non è stato. I due ladri, di ventiquattro e quarantadue anni, hanno cominciato a correre per le strade di Subiaco con l'auto, attirando l'attenzione di una pattuglia di carabinieri, che ha deciso di fermarli. Invece di fermare l'auto, i due hanno accelerato, cercando di scappare.

Hanno forzato il posto di blocco, tentando di investire i militari, ma sono rimasti poi bloccati in una strada poderali. Non contenti, hanno provato a nascondersi: non gli è andata bene, sono stati fermati subito dopo e arrestati. Le accuse nei loro confronti sono di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Adesso si trovano in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Nella macchina usata per la fuga sono stati trovati i soldi e i gioiello dell'anziana. I carabinieri le hanno consegnato i suoi effetti personali, che altrimenti sarebbero andati perduti.

Come spesso accade in questi casi, infatti, le persone anziane che vengono truffate difficilmente riescono a riavere indietro i propri averi. In genere non si rendono conto in tempo di essere state raggirate: e così, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, i ladri sono già riusciti a dileguarsi.