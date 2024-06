Sulla Metro A di Roma arriva il ‘treno arcobaleno’ in onore del Pride

video suggerito

È entrato in servizio questa mattina il treno arcobaleno "dell'inclusività" sulla Metro A di Roma, allestito da Atac con i colori della bandiera ‘Pride progress'. L'azienda ha voluto realizzare questo treno, si legge in una nota, "per celebrare, come già fatto in diverse altre occasioni, i valori dell'inclusione nella settimana del Gay Pride". Un video del ‘treno arcobaleno', realizzato in collaborazione con kirweb, è stato diffuso sui canali social dell'azienda ed è diventato subito virale con oltre 100 mila visualizzazioni in meno di tre ore. Il treno rimarrà in servizio fino a tutta l'estate".

Il Gay Pride 2024 si terrà sabato 15 giugno, con un corteo che partirà alle 14 in piazza della Repubblica e si concluderà in viale delle Terme di Caracalla, passando lungo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena.

Previsti divieti di sosta nei punti di partenza e di arrivo del corteo e su via Enrico De Nicola (da via Solferino a via Einaudi), via Liberiana e via delle Terme di Diocleziano con temporanee chiusure e deviazioni lungo l'itinerario del corteo. In via di definizione, invece, il piano delle modifiche temporanee per le linee del trasporto pubblico.

