Sul sito di Roma Capitale c’è la data delle elezioni, ma è sbagliata Gaffe istituzionale in vista delle elezioni comunali: sul sito di Roma Capitale compare la data dell’apertura dei seggi, ma è sbagliata. La pagina è stata modificata e riporta ora la data corretta, 3 e 4 ottobre, ma per diverso tempo le istruzioni per il trasporto ai seggi dei disabili facevano riferimento al 2 e 3 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Gaffe istituzionale in vista delle elezioni comunali: sul sito di Roma Capitale compare la data dell'apertura dei seggi, ma è sbagliata. La pagina è stata modificata e riporta ora la data corretta, 3 e 4 ottobre, ma per diverso tempo le istruzioni per il trasporto ai seggi dei disabili facevano riferimento al 2 e 3 ottobre. Una perdonabile svista di un funzionario, ovviamente. Ma l'errore è stato notato e segnalato da moltissimi cittadini. Inoltre la pagina è rimasta online senza correzione per diverso tempo.

Ironia su Raggi, Calenda: "Ti avevo appena fatto un complimento"

In tanti hanno ironizzato, come per esempio il candidato sindaco Carlo Calenda: "Virginia Raggi ti avevo appena fatto un complimento su mise centurione e mi cadi sulla data delle elezioni", ha scritto l'ex ministro facendo riferimento anche al fotomontaggio con la sindaca trasformata in gladiatrice con un fotomontaggio realizzato dal fondatore M5s Beppe Grillo. Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha scritto: "Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non è colpa della Regione, io non c'entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre". E ancora il capogruppo uscente del Pd in assemblea capitolina, Giulio Pelonzi: "Per il Campidoglio le elezioni comunali sono il 2 e 3 ottobre. Raggi manda in confusione anche il sito di Roma Capitale. Dopo le gaffe sul Colosseo scambiato con l'arena di Nimes o la possibilità dei turisti che dal green open di Guidonia avrebbero potuto ammirare anche la cupola del Colosseo ecco l'ultima scivolata che anticipa di un giorno le prossime elezioni comunali".