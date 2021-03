Un uomo si è suicidato, sparandosi un colpo di pistola in testa all'interno dell'androne di un palazzo in via Sabotino, nel quartiere Prati a Roma. La tragedia è avvenuta in pieno giorno. Vittima un ottantasettenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, a causa delle ferite mortali provocate dall'arma da fuoco. Erano circa le ore 15.15 di oggi, giovedì 4 marzo, quando i residenti sono stati attirati dal rumore di quello che sembrava essere un colpo di pistola provenire all'interno di un edificio nei pressi di Piazza Mazzini. Subito è scattato l'allarme e la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, per segnalare l'accaduto. Ai soccorritori la richiesta di intervento urgente per una persona gravemente ferita con arma da fuoco, le cui condizioni sono risultate fin da subito disperate e il decesso è avvenuto praticamente nell'immediato.

L'uomo morto a Prati si è suicidato

Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza a sirene spiegate e le forze dell'ordine, con gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Prati, che hanno ricostruito l'accaduto, ascoltando alcuni testimoni. Presente anche la Scientifica, per i rilievi del caso. Dalle informazioni apprese si tratta di un gesto volontario: l'uomo ha impugnato una pistola, premuto il grilletto con l'arma diretta contro se stesso e ha aperto il fuoco. Raggiunto dal proiettile è caduto a terra e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il rumore dello sparo ha attirato l'attenzione dei passanti. I poliziotti al loro arrivo lo hanno trovato riverso a terra, con ancora la pistola in mano. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Terminati gli accertamenti sulla salma, è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporne l'autopsia.