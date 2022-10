Suicidio al Circo Massimo, uomo si spara un colpo di pistola in strada davanti ai passanti Tragedia al centro di Roma, dove nel primo pomeriggio un uomo di 57 anni si è ucciso in via del Circo Massimo, sparandosi un colpo di pistola.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di cinquantasette anni si è suicidato sparandosi con la pistola in strada in via del Circo Massimo a Roma. I fatti risalgono a poco fa, nel primo pomeriggio di giovedì 27 ottobre e sono accaduti al centro della Capitale. Dalle prime informazioni trapelate la vittima sarebbe una guardia giurata, che si è uccisa con la pistola di servizio. Erano circa le ore 14.30 quando i passanti hanno udito un colpo di pistola. L'uomo si è accasciato a terra e sono arrivate diverse segnalazioni al 112.

Il personale sanitario è giunto sul posto e ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile, era ormai deceduto. Nell'area circostante si è radunata una folla di persone. Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Celio, che hanno transennato la zona e svolto gli accertamenti del caso. Non è chiaro il motivo che ha spinto l'uomo a togliersi la vita.