Stupro di gruppo a Pasquetta, il papà della 15enne: “Vogliamo identificare chi ha abusato di lei” La quindicenne potrebbe essere nuovamente ascoltata, nel frattempo gli inquirenti stanno concentrando le indagini su 3 degli invitati alla festa.

A cura di Beatrice Tominic

È stata violentata nella giornata di Pasquetta quando, approfittando dell'assenza dei genitori, aveva invitato un gruppo di amici a casa sua. Iniziata come un "gioco", ben presto la situazione sarebbe andata fuori controllo, come ha dichiarato la stessa quindicenne vittima della presunta violenza.

La famiglia della quindicenne, che ha appreso degli abusi che la ragazzina avrebbe subito alla festa soltanto il giorno dopo, quando l'ha accompagnata al pronto soccorso, è ancora molto scossa e, nel frattempo, si è affidata ad un avvocato. Il papà, intervistato da il Messaggero, ha però rivelato che i tempi non sono ancora abbastanza maturi per affrontare questo discorso: "Può immaginare il nostro stato, non ne vogliamo parlare, è ancora troppo presto. Ci sono le indagini in corso e siamo fiduciosi negli inquirenti, confidiamo che li identifichino tutti. Non mi sento di aggiungere altro."

Al vaglio le chat

Presto la quindicenne potrebbe essere nuovamente ascoltata in audizione protetta con la collaborazione di una psicologa per focalizzarsi su alcuni dettagli in particolare. Non è escluso, infatti, che qualcuno possa averle fatto ingerire la droga dello stupro mischiata con un cocktail: non sempre, infatti, si riescono a riscontrare le tracce che questo tipo di sostanza lascia nel corpo delle vittime.

Nel frattempo, però, gli inquirenti si stanno concentrando anche sui telefoni degli invitati alla festa, sia quelle fra i ragazzi che con l'altra ragazza presente quella sera, accusata di favoreggiamento, per cercare di ricostruire quanto accaduto realmente. Già sarebbero stati trovati dei video in cui, inquadrato dalla telecamera del telefono, uno dei ragazzini che avrebbero abusato della ragazza, fa il segno della vittoria, la "V", con le dita. I primi testimoni potrebbero essere convocati già nelle prossime ore per essere ascoltati dagli agenti della Questura di via di San Vitale.

La violenza

Gli abusi sarebbero avvenuti durante la festa organizzata per la giornata di Pasquetta dalla 15enne: sarebbero stati proprio alcuni degli amici invitati a casa sua, un appartamento nella zona Farnesina, nel quadrante nord di Roma ad averla violentata. I ragazzi indagati, alcuni minorenni e altri maggiorenni, sarebbero 7, tutti rampolli di buona famiglia, anche se l'attenzione degli inquirenti, nel corso delle indagini, si sta stringendo su tre di loro. Nel frattempo una prima informativa è già arrivata alla Procura minorile, dove il fascicolo per il momento è aperto contro ignoto.