Stuprata dal branco a 18 anni davanti al fidanzato a Tor Tre Teste: tre fermati, indagini sul Dna in corso

Immagine di repertorio

Tre uomini sono stati arrestati per aver rapinato e aggredito una giovane coppia lo scorso 25 ottobre nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Gli aggressori li hanno costretti a uscire dalla macchina e hanno poi violentato la ragazza, 18 anni, obbligando il fidanzato di 24 anni ad assistere alla scena. L'uomo che, secondo la testimonianza della vittima, avrebbe commesso la violenza sessuale, è stato fermato due giorni fa a Verona. Il Dna delle tracce biologiche raccolte dalla polizia scientifica sul luogo del delitto, però, non corrisponderebbe al suo.

Altri due appartenenti al gruppo sono stati fermati il 28 ottobre. E qui, a quanto si apprende da fonti investigative, i riscontri scientifici avrebbero dato esito positivo. Secondo le indagini della Squadra Mobile di Roma, però, quella sera nel parco potrebbero essere stati di più gli aggressori, almeno cinque. I tre soggetti arrestati rimangono in carcere, accusati di violenza sessuale di gruppo e rapina, mentre gli inquirenti stanno verificando se siano coinvolti in altri episodi avvenuti nella zona.

Le prime testimonianze raccolte dagli investigatori non sono chiare riguardo al numero esatto degli aggressori, forse a causa dello shock immediatamente successivo alla violenza. Gli agenti hanno rintracciato i primi due dopo ore di indagini serrate nella vicina zona del Quarticciolo. Al momento è in corso l'attività investigativa sulle utenze telefoniche dei fermati.

Secondo le ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato come una rapina, come testimonierebbe uno dei finestrini finito in frantumi. Subito dopo si sarebbe consumata la violenza sessuale, interrotta dall’intervento di una guardia giurata che stava passando nel parco. Il vigilante si è accorto di quanto stava accadendo e ha allertato la polizia, mentre gli aggressori, vedendolo avvicinarsi, sono fuggiti.