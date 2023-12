Stupra una 40enne a Garbatella e una 18enne alla fermata del bus ad Anzio: arrestato È finito in carcere per due presunti episodi di violenza sessuale un 32enne. Avrebbe stuprato una 40enne a Garbatella e violentato una 18enne ad Anzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Avrebbe violentato e rapinato una donna in zona Garbatella a Roma e aggredito e abusato sessualmente di una ragazza di diciotto anni alla fermata dell'autobus ad Anzio. Per questi due episodi che gli sono stati attribuiti un uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri. Si tratta di un trentaduenne nigeriano, che dovrà rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria dei reati di violenza sessuale aggravata e rapina. Due episodi diversi accaduti in momenti diversi riconducibili a lui hanno portato il giudice delle indagini preliminari ad emettere la misura di custodia cautelare in carcere, che gli agenti della Polizia di Stato gli hanno notificato.

Il provvedimento è scattato al termine delle indagini a carico dell'uomo che sono partite dalle segnalazioni di due donne ed è stato possibile unirli grazie al lavoro degli investigatori. Nell'ultimo frangente la vittima, una quarantenne in zona Garbatella, è stata violentata il 30 settembre del 2022. Le indagini della Squadra Mobile capitolina sono partite subito e hanno portato ad una svolta partendo dall'altra violenza sessuale che si è consumata il 12 maggio scorso ad Anzio, sul litorale Sud della provincia di Roma. L'uomo al quale è stato ricondotto lo stupro, ha preso di mira e aggredito una diciottenne che si trovava alla fermata dell'autobus.

Per quell'episodio il trentaduenne era sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'8 luglio e poi portato nel carcere di Velletri. Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno svolto gli accertamenti di rito accorgendosi di forti analogie tra il comportamento dell'autore delle due violenze, una modalità di agire ricostruita anche grazie alla collaborazione delle vittime e alle perizie svolte dalla Polizia Scientifica.