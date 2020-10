in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Decine di studenti delle scuole di diversi Comuni della provincia Nord di Roma sono risultati positivi al coronavirus. A renderlo noto la Asl Roma 4 che ha comunicato il quadro attuale dei contagi. Nel dettaglio, per quanto riguarda il litorale, alla scuola superiore Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, sono sei i casi accertati, con quattro classi isolate, alla scuola media Ilaria Alpi una classe è stata posta in isolamento in attesa dei risultati dei tamponi. A Cerveteri sono quattro i positivi riconducibili all'Istituto tecnico Enrico Mattei, dove quattro classi sono in quarantena, mentre alla scuola Don Milani una classe è in isolamento per una persona positiva. A Santa Marinella una classe della scuola dell'infanzia Piazzale della Gioventù è stata isolata per un positivo. A Civitavecchia i positivi riscontrati nelle scuole sono così ripartiti: due al liceo Galileo Galilei (Scientifico e Linguistico), due al Guglielmo Marconi, e uno al Guglielmotti. Per quanto riguarda invece i comuni del comprensorio sabatino, la Asl informa che nelle scuole di Anguillara Sabazia sono emersi quattro casi, di cui tre alle medie San Francesco e uno alla scuola Montelefolche. Due positivi anche nelle scuole di Bracciano, uno alla primaria Tommaso Tittoni e uno all'Istituto Paciolo. La Asl ha reso noto che, in tutti casi, come previsto da protocollo sanitario, le classi sono state chiuse, gli studenti messi in isolamento domiciliare e le aule sanificate prima della ripresa delle lezioni in presenza.

D'Amato: "Contagi non avvengono a scuola ma in ambienti extra scolastici e ricreativi"

Sono circa 300 i casi accertati di coronavirus nelle scuole del Lazio, circa il 10 per cento rispetto ai tamponi svolti, come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato durante la conferenza stampa all'ospedale Lazzaro Spallanzani dello scorso venerdì. "Si tratta di cifre che rientrano nella nostre aspettative, contatti che non avvengono a scuola, ma in ambienti extra scolastici e ricreativi" sottolinea D'Amato. Ai test rapidi in corso nelle scuole superiori di Roma e del Lazio si affiancheranno i test salivari pensati per i bambini di elementari e medie. Accertamenti che partiranno questa settimana con l'Istituto Comprensivo di via Crivelli di Roma e con quello di Maccarese e Fiumicino, che racchiude scuole primarie e secondarie, con diversi plessi con migliaia di studenti.