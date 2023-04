Studentessa disabile non va in gita, i compagni rinunciano: “Non la lasciamo sola per il compleanno” Una storia che arriva da Pontecorvo, dove una ragazza avrebbe compiuto 18 anni nei giorni della gita scolastica e per questo sarebbe rimasta a casa. Ma i suoi compagni di classe decidono di rinunciare: “O partiamo tutti o non parte nessuno”.

I protagonisti di questa storia sono gli studenti e le studentesse della classe IV C del Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, comune in provincia di Frosinone. Avrebbero dovuto passare cinque giorni in gita scolastica in Sicilia. Un campo scuola a lungo agognato, dopo lo stop dovuto alle fasi più acute della pandemia, ma hanno deciso comunque di rinunciarvi per non far passare il suo compleanno da sola a una compagna di classe che sarebbe rimasta a Roma. La festeggiata è una studentessa disabile che si trova sulla sedie a rotelle.

"O partiamo tutti o non parte nessuno", è il messaggio recapitato dai ragazzi alla dirigente scolastica. Inizialmente la gita si sarebbe dovuta tenere in un'altra data, ma poi un disguido organizzativo aveva portato a spostare le date sovrapponendole a quelle del compleanno. E così niente più gita: "Noi rimaniamo con la nostra amica". Dopo quattro anni insieme non avrebbero lasciato sola la loro amica nel giorno del suo compleanno, prendere o lasciare.

Una scelta che la preside Lucia Cipriano non ha avuto dubbi a sostenere. Così l'insegnate al quotidiano la Repubblica: "Sono stati eccezionali, hanno deciso tutto da soli. Si sono riuniti, hanno parlato e stabilito che quella era la cosa più giusta da fare. È il segnale che il nostro lavoro di educatori sta funzionando, i ragazzi hanno dimostrato uno spiccato senso della maturità. Questo come scuola ci rende orgogliosi".

Nota bene: la studentessa avrebbe partecipato alla gita, se non fosse stato per lo spostamento di data, non era la sua disabilità l'ostacolo. Ora la preside ha deciso di segnalare studentesse e studenti per l'encomio di Alfieri della Repubblica della Presidenza della Repubblica.