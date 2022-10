Strattona un’anziana e la butta a terra per rubarle la fede: arrestata 27enne, vittima in ospedale La ragazza è stata fermata dalla Polizia di Stato durante un controllo, perché l’avevano vista aggirarsi con fare sospetto ad Acilia. E hanno scoperto che era destinataria di un ordine di carcerazione.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di ventisette anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato per aver rapinato tre mesi fa una donna anziana. La 27enne è stata fermata dagli agenti perché era stata vista aggirarsi con fare sospetto in via della Saponara, frazione di San Giorgio di Acilia. Quando l'hanno identificata, hanno visto che era destinataria di un ordine di carcerazione per quella rapina. La giovane è stata portata in questura, per le formalità di rito, e portata poi in carcere.

Secondo quanto emerso durante gli accertamenti, tre mesi fa la ragazza aveva avvicinato l'anziana donna con una scusa. Quest'ultima l'aveva vista avvicinarsi, pensava che le dovesse chiedere qualcosa: non aveva dubitato di quella giovane che sarebbe potuta essere sua nipote.

La ragazza invece le ha afferrato il braccio e l'ha strattonata, facendola cadere a terra, e le ha strappato la fede. Dopodiché è fuggita, facendo perdere le sue tracce. L'anziana è stata portata al pronto soccorso, ferita e sotto shock per quanto accaduto. Si è molto spaventata per l'episodio, ha provato a evitare che potesse portarle via l'anello ma non c'è riuscita: la ragazza è riuscita a strappargliela. Teneva molto alla sua fede, e il dispiacere per essere stata derubata era tantissimo.

La ragazza è stata denunciata per rapina aggravata, e il Tribunale di Roma ha emesso un ordine di carcerazione per la 27enne. Non sono però riusciti a trovarla finora, quando gli agenti l'hanno fermata per un controllo. La fede non è stata recuperata: molto probabilmente la ragazza l'ha già venduta, ed è improbabile che la signora derubata possa riaverla.