Strangola il compagno di cella nel carcere Mammagialla di Viterbo: detenuto a giudizio immediato Giudizio immediato per il ventenne accusato di aver strangolato il compagno di cella, Alessandro Salvaggio, lo scorso dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Giudizio immediato per Krasmir Tsvetkov, accusato di aver strangolato il compagno di cella, Alessandro Salvaggio, all'interno del carcere Mammagialla di Viterbo. È quanto emerso ieri, lunedì 22 luglio 2024. La gip Rita Gialoni del Tribunale di Viterboha accolto la richiesta di giudizio immediato arrivata dal pm Massimiliano Siddi.

La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 28 ottobre, alla Corte d'Assise di Viterbo. A difendere la famiglia, che si costituirà parte civile nel corso del processo, l'avvocato Giacomo Pillitteri, che già seguiva Salvaggio stesso mentre era detenuto.

L'omicidio in cella

Alessandro Salvaggio, uomo di 49 anni, è stato ucciso strangolato lo scorso 20 dicembre in cella. Accusato dell'omicidio il compagno di cella, il ventenne Krasmir Tsvetkov. È stato proprio lui a chiamare gli agenti della polizia penitenziaria dopo l'omicidio. "Venite, ho fatto una stupidaggine: ho stretto le mani al collo di Alessandro ed è morto", avrebbe urlato, confessando il delitto. A confermare quanto dichiarato l'autopsia sul corpo del detenuto ucciso: secondo quanto emerso nel corso degli esami, Salvaggio è morto per soffocamento.

I due compagni di cella

Sia Alessandro Salvaggio che Krasmir Tsvetkov sarebbero stati rilasciati nel 2026. Il primo, quarantanovenne, si trovava in carcere per questioni legati agli stupefacenti. Il compagno di cella, invece, per reati contro il patrimonio. Secondo quanto emerso dalle indagini, il movente sarebbe da ricercare nei debiti che il quarantanovenne aveva contratto nei confronti dell'altro: non sembra, invece, che fra i due ci fossero problemi pregressi.