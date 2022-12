Strage di daini al Circeo, via agli abbattimenti: gli esemplari uccisi saranno migliaia Non c’è pace per i daini del Parco nazionale del Circeo. Da gennaio 2023 verranno abbattuti, almeno 350 esemplari all’anno. Le associazioni ambientaliste sono sul piede di guerra e promettono ricorsi.

A cura di Alessia Rabbai

I daini del Parco nazionale del Circeo verranno abbattuti. Come annunciato dall'Ente locale, il via alle "operazioni di rimozione" sarà a gennaio 2023, dunque tra pochi giorni. A finire nel mirino dei cacciatori saranno almeno 350 animali all’anno per i prossimi anni, un numero che dovrà essere superiore a quello delle nascite stimate, per far sì che gli esemplari che popolano il parco diminuiscano nel giro di cinque anni. Animali che vivono nella foresta demaniale pontina dichiarata 1977 Riserva della Biosfera tutelata dall’Unesco. Appresa la notizia del via agli abbattimenti le associazioni animaliste sono sul piede di guerra, in quanto erano ormai state rassicurate sul fatto che la questione dei daini del Parco nazionale del Circeo sarebbe stata affrontata "senza metodi cruenti". Ribadiscono la richiesta all'Ente Parco di una revisione del Piano, che prevede per gli animali l'utilizzo della tecnica del "prelievo con arma da fuoco".

Associazioni animaliste sul piede di guerra

Per gli animalisti si prospetta quella che hanno definito "una sanguinaria uccisione di daini a colpi di proiettile in quella che dovrebbe essere una zona di protezione totale" commenta l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Oipa ha lanciato un appello all’Ente Parco, affinché "sperimenti la sterilizzazione dei daini e riveda il Piano, rispettando le sue iniziali intenzioni di tutelare la fauna che contraddistingue il suo prezioso territorio". Il presidente di Oipa Massimo Comparotto ha dichiarto che "ci riserviamo di ricorrere contro tale atto per la tutela degli animali. Aprire il fuoco in territori protetti significa ignorare il nuovo articolo 9 della Costituzione che ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi".