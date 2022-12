Stefano Secondi si allontana dall’ospedale San Camillo e scompare nel nulla Sono in corso le ricerche di Stefano Secondi, il 65enne che ieri si è allontanato dall’ospedale San Camillo di Roma ed è scomparso nel nulla.

A cura di Alessia Rabbai

Stefano Secondi scomparso

Stefano Secondi è scomparso ieri da Roma. Dl sessantacinquenne non si hanno più notizie e i famigliari lo stanno cercando. Preoccupati di non trovarlo più nella struttura ospedaliera né di vederlo tornare a casa, si sono rivolti alle forze dell'ordine e ne hanno denunciato la scomparsa. Secondo le informazioni apprese per motivi non noti si è allontanato dall'ospedale San Camillo Forlanini intorno alle ore 19 e se ne sono perse le tracce. I famigliari hanno lanciato un appello anche attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse, per chiedere a chiunque l'abbia visto di segnalarlo: "Potrebbe aver bisogno di aiuto". Sulle sue tracce ci sono le forze dell'ordine, che lo stanno cercando in diverse zone della Capitale e hanno diramato l'allarta anche al di fuori della città. Non si esclude infatti che Stefano possa aver preso i mezzi pubblici per spostarsi altrove.

L'identikit di Stefano Secondi

Stefano Secondi ha sessantacinque anni, è alto 1 metro e settanta centimetri, di corporatura magra, pesa sessantacinque chili. Ha capelli corti grigi e occhi verdi. L'ultima volta in cui è stato visto prima di allontanarsi indossava giaccone marrone scuro, una giacca della tuta color grigio scuro con righe verticali, pantaloni della tuta neri e scarpe da ginnastica nere. Non ha segni particolari. Le zone in cui porre attenzione sono la chiesa evangelica battista di Trastevere, la chiesa battista di Roma Laurentino in via Ignazio Silone, Villa Pamphilj, Forte Bravetta, Conad Bravetta/Casetta Mattei, Centro commerciale Le Clerc/Corviale. Potrebbe essere ovunque, quindi si prega di fare attenzione. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di contattare le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112, di recarsi in caserma o commissariato oppure di segnalarlo al numero per informazioni e avvistamenti Pronto Penelope 3396514799 anche scrivendo un messaggio su Whats App.