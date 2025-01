video suggerito

Stazione Termini nel caos: treni in ritardo di oltre 140 minuti o cancellati dopo il guasto a Milano Ripercussioni sulla viabilità ferroviaria anche a Roma e alla stazione Termini dopo il guasto alla linea elettrica di Milano: quali treni sono in ritardo e quali cancellati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Ritardi da oltre 140 minuti o treni cancellati anche alla stazione Termini di Roma: ripercussioni sul traffico ferroviario anche nella capitale dopo il guasto alla linea elettrica avvenuto a Milano nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio 2025. Sebbene i disagi riguardino soprattutto i collegamenti nella zona nord della penisola, più in particolare quelli verso Venezia e Genova (in via di ripresa) e Bologna, per la cui risoluzione i tecnici sono ancora al lavoro e verso la quale i treni procedono su percorsi alternativi (più lenti), non mancano disservizi anche nelle altre zone del Paese.

A subirne, ad esempio, la stazione Termini, nodo ferroviario centrale a Roma e fra i più importanti del nostro Paese.

Treni in ritardo e cancellati da e per Roma: la situazione alla stazione Termini

Ritardi di una o due ore per i collegamenti con Milano, fra i 160 minuti e i 150 minuti, invece, quelli con Torino. Giornata nera per i passeggeri e le passeggere che oggi volevano mettersi in viaggio su un treno con partenza da una città del nord Italia, soprattutto se si tratta di alta velocità. Disagi anche per chi si deve spostare dalla capitale. A causa dei guasti, ad esempio, il treno diretto a Napoli 9634 Frecciarossa dell'Alta velocità è stato cancellato. Ritardi di oltre un'ora e mezza per chi si sposta da Termini, come nel caso del treno alta velocità 8509 per Bolzano. Non si escludono ulteriori cancellazioni: già comunicata quella per il treno alta velocità 9515 per Milano delle 10:49 oppure il treno italo 9941 per Brescia delle 11:11.

"Evitate gli spostamenti per la giornata di oggi", è quanto suggeriscono da Trenitalia, mentre da questa mattina i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che registrano ritardi o subiscono cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso aumentavano. E nel frattempo le opposizioni sono contro Salvini: "È il peggior ministro dei trasporti della storia".

I lavori di manutenzione sulla linea fra Roma e Firenze

Oltre ai disservizi relativi al guasto di Milano, occorre ricordare anche che in alcuni casi i tempi di percorrenza per i collegamenti fra Roma e Firenze sono già resi più lunghi nell'ultimo periodo a causa dei lavori di manutenzione straordinaria iniziati martedì 7 gennaio che terminano martedì 4 marzo 2024. I disagi possono riguardare treni Alta Velocità, ma anche regionali e Intercity.